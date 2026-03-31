НБА одобрила продажу «Портленд Трэйл Блэйзерс» владельцу клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз»

НБА одобрила продажу «Портленд Трэйл Блэйзерс» владельцу клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз»
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу «Портленд Трэйл Блэйзерс» группе инвесторов во главе с Томом Дандоном, сообщил журналист Бретт Сигель в социальной сети Х.

Ожидается, что сделка завершится на этой неделе.

«Портленд» выступает в Западной конференции. Команда была основана в 1970 году. Клуб базируется в городе Портленд (штат Орегон, США). Первоначально команда играла домашние игры на арене «Мемориал Колизеум», пока в 1995 году не переехала в «Мода-центр» (в то время «Роуз-гарден»). Команда трижды выходила в финал чемпионата НБА, а в 1977 году стала чемпионом лиги.

Том Дандон — американский бизнесмен в сфере финансовых услуг, недвижимости и спортивных развлечений; он является председателем совета директоров и управляющим партнёром Dundon Capital Partners в Далласе, председателем правления pickleball.com и владельцем клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».

Комментарии
