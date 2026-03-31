НБА одобрила продажу «Портленд Трэйл Блэйзерс» владельцу клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз»

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу «Портленд Трэйл Блэйзерс» группе инвесторов во главе с Томом Дандоном, сообщил журналист Бретт Сигель в социальной сети Х.

Ожидается, что сделка завершится на этой неделе.

«Портленд» выступает в Западной конференции. Команда была основана в 1970 году. Клуб базируется в городе Портленд (штат Орегон, США). Первоначально команда играла домашние игры на арене «Мемориал Колизеум», пока в 1995 году не переехала в «Мода-центр» (в то время «Роуз-гарден»). Команда трижды выходила в финал чемпионата НБА, а в 1977 году стала чемпионом лиги.

Том Дандон — американский бизнесмен в сфере финансовых услуг, недвижимости и спортивных развлечений; он является председателем совета директоров и управляющим партнёром Dundon Capital Partners в Далласе, председателем правления pickleball.com и владельцем клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».