«Майами» обыграл «Филадельфию», Владислав Голдин остался в запасе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и закончился победой хозяев площадки со счётом 119:109.

В составе «Майами» самым результативным стал Тайлер Хирроу, который записал в свой актив 30 очков. Российский центровой Владислав Голдин остался в запасе.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал Джоэл Эмбиид, набрав 26 очков.

Таким образом, «Майами» одержал первую победу после двух поражений подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Майами» встретится с «Бостон Селтикс», а «Филадельфия» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 2 апреля.