Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Майами Хит — Филадельфия Сиксерс, результат матча 31 марта 2026, счет 119:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Майами» обыграл «Филадельфию», Владислав Голдин остался в запасе
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и закончился победой хозяев площадки со счётом 119:109.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Хирроу - 30, Адебайо - 23, Ларссон - 20, Жакез-мл. - 14, Уиггинс - 14, Митчелл - 9, Уэр - 5, Фонтеккио - 3, Смит - 1, Йович, Килс, Гарднер, Джонсон, Якуционис, Голдин
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Макси - 23, Джордж - 19, Эджкомб - 13, Граймс - 11, Убре - 11, Барлоу - 4, Бона - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Боучэмп, Пэйн, Уокер

В составе «Майами» самым результативным стал Тайлер Хирроу, который записал в свой актив 30 очков. Российский центровой Владислав Голдин остался в запасе.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал Джоэл Эмбиид, набрав 26 очков.

Таким образом, «Майами» одержал первую победу после двух поражений подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Майами» встретится с «Бостон Селтикс», а «Филадельфия» сыграет с «Вашингтон Уизардс». Оба матча пройдут 2 апреля.

Профсоюз игроков против НБА. Отменит ли лига резонансное правило?
