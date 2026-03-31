Атланта Хоукс — Бостон Селтикс, результат матча 31 марта 2026, счет 112:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Джейлена Брауна не помог «Бостону» одолеть «Атланту» и продлить серию побед
Комментарии

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 112:102.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Оконгву - 20, Дэниэлс - 18, Александер-Уолкер - 17, Макколлум - 14, Куминга - 10, Рисашер - 9, Винсент - 2, Гуйе - 2, Уоллес, Хилд, Ньюэлл, Кисперт, Хьюстан, Колоко
Бостон Селтикс: Браун - 29, Гарза - 20, Притчард - 16, Уолш - 8, Уайт - 7, Хозер - 7, Гонсалес - 5, Уильямс - 4, Шейерман - 3, Бэсси - 3, Тонже, Шульга

Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив дабл-дабл из 29 очков, 10 подборов и девяти передач. Его партнёр по команде боснийский центровой Лука Гарза набрал 20 очков. Лучшую результативность в «Атланте» показал Джален Джонсон, оформивший дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и пять передач. Ещё одним дабл-даблом в матче отметился тяжёлый форвард Оньека Оконгву (20 очков и 10 подборов).

Отметим, что участия в матче не принимал звёздный лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

«Бостон» прервал серию побед из трёх матчей. «Атланта», в свою очередь, одержала пятую победу в шести последних играх. В следующей встрече регулярного чемпионата «Атланта» встретится в гостях с «Орландо Мэджик» 2 апреля, а «Бостон» в тот же день сыграет на выезде с «Майами Хит».

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Ну это же полная ерунда». Суперзвёзды пристыдили экспертов, которые не видят защиты в НБА
«Ну это же полная ерунда». Суперзвёзды пристыдили экспертов, которые не видят защиты в НБА
