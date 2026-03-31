Дабл-дабл Джейлена Брауна не помог «Бостону» одолеть «Атланту» и продлить серию побед

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 112:102.

Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив дабл-дабл из 29 очков, 10 подборов и девяти передач. Его партнёр по команде боснийский центровой Лука Гарза набрал 20 очков. Лучшую результативность в «Атланте» показал Джален Джонсон, оформивший дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и пять передач. Ещё одним дабл-даблом в матче отметился тяжёлый форвард Оньека Оконгву (20 очков и 10 подборов).

Отметим, что участия в матче не принимал звёздный лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

«Бостон» прервал серию побед из трёх матчей. «Атланта», в свою очередь, одержала пятую победу в шести последних играх. В следующей встрече регулярного чемпионата «Атланта» встретится в гостях с «Орландо Мэджик» 2 апреля, а «Бостон» в тот же день сыграет на выезде с «Майами Хит».