Сан-Антонио Спёрс — Чикаго Буллз, результат матча 31 марта 2026, счет 129:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

41-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 129:114.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Касл - 21, Джонсон - 15, Харпер - 13, Шампани - 13, Корнет - 10, Фокс - 7, Васселл - 6, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Чикаго Буллз: Джонс - 23, Миллер - 21, Секстон - 20, Ябуселе - 15, Бузелис - 12, Гидди - 9, Диллингэм - 6, Окоро - 6, Уильямс - 2, Кавамура, Олбрич

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма, на его счету дабл-дабл из 41 очка, 16 подборов и четырёх передач.

В составе «Чикаго» наивысшей результативностью отметился защитник Тре Джонс — в его активе 23 очка, два подбора и три передачи.

«Сан-Антонио» одержал девятую победу подряд. «Чикаго» продлил серию поражений до четырех матчей. В следующей игре регулярного чемпионата «Сперс» встретится в гостях с «Голден Стэйт» 2 апреля, а «Чикаго» в тот же день примет «Индиану» дома.

Какие шансы у Дончича и Вембаньямы стать MVP НБА в 2026 году?
