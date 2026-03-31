41-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Чикаго»

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 129:114.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма, на его счету дабл-дабл из 41 очка, 16 подборов и четырёх передач.

В составе «Чикаго» наивысшей результативностью отметился защитник Тре Джонс — в его активе 23 очка, два подбора и три передачи.

«Сан-Антонио» одержал девятую победу подряд. «Чикаго» продлил серию поражений до четырех матчей. В следующей игре регулярного чемпионата «Сперс» встретится в гостях с «Голден Стэйт» 2 апреля, а «Чикаго» в тот же день примет «Индиану» дома.