Вембаньяма оформил уникальное достижение, сделав самый быстрый дабл-дабл в истории НБА

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма установил новый исторический рекорд НБА, оформив самый быстрый дабл-дабл в матче с «Чикаго Буллз».

Французскому баскетболисту понадобилось всего восемь минут, чтобы набрать 10 очков и сделать 10 подборов. Предыдущее достижение принадлежало Андре Драммонду, который в 2022 году справился с этой задачей за девять минут.

В итоге Вембаньяма провёл результативный матч, завершив встречу с 41 очком (17 из 27 с игры), 16 подборами, четырьмя передачами, тремя блок-шотами и одним перехватом. «Сан-Антонио» уверенно обыграл «Чикаго» со счётом 129:114, продлив победную серию до девяти матчей.

«Спёрс» продолжают уверенно идти по сезону и занимают второе место в Западной конференции с результатом 57-18, уступая лишь «Оклахоме». С начала февраля команда демонстрирует впечатляющую форму — 25 побед при всего двух поражениях.