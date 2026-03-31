Вембаньяма оформил уникальное достижение, сделав самый быстрый дабл-дабл в истории НБА

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма установил новый исторический рекорд НБА, оформив самый быстрый дабл-дабл в матче с «Чикаго Буллз».

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Касл - 21, Джонсон - 15, Харпер - 13, Шампани - 13, Корнет - 10, Фокс - 7, Васселл - 6, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Чикаго Буллз: Джонс - 23, Миллер - 21, Секстон - 20, Ябуселе - 15, Бузелис - 12, Гидди - 9, Диллингэм - 6, Окоро - 6, Уильямс - 2, Кавамура, Олбрич

Французскому баскетболисту понадобилось всего восемь минут, чтобы набрать 10 очков и сделать 10 подборов. Предыдущее достижение принадлежало Андре Драммонду, который в 2022 году справился с этой задачей за девять минут.

В итоге Вембаньяма провёл результативный матч, завершив встречу с 41 очком (17 из 27 с игры), 16 подборами, четырьмя передачами, тремя блок-шотами и одним перехватом. «Сан-Антонио» уверенно обыграл «Чикаго» со счётом 129:114, продлив победную серию до девяти матчей.

«Спёрс» продолжают уверенно идти по сезону и занимают второе место в Западной конференции с результатом 57-18, уступая лишь «Оклахоме». С начала февраля команда демонстрирует впечатляющую форму — 25 побед при всего двух поражениях.

