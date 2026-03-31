Оклахома-Сити Тандер — Детройт Пистонс, результат матча 31 марта 2026, счет 114:110, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» в овертайме переиграла «Детройт», у Гилджес-Александера 47 очков
Комментарии

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» сыграла с «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 114:110.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 110
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 47, Митчелл - 14, Холмгрен - 13, Уиггинс - 10, Уоллес - 9, Маккейн - 7, Джо - 6, Уильямс - 3, Карузо - 3, Дорт - 2, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Детройт Пистонс: Рид - 21, Грин - 19, Хаертер - 17, Дженкинс - 15, Сассер - 12, Леверт - 10, Томпсон - 8, Холланд - 4, Смит - 4, Джонс, Мур, Ланир, Клинтман

Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным в составе своей команды — на счету игрока 47 очков. В ростере «Пистонс» наибольшую результативность продемонстрировал форвард Пол Рид — в его активе 21 очко.

«Оклахома» добилась третьей победы подряд, «Детройт» проиграл, после двух побед подряд ранее. В следующей игре регулярного чемпионата «Тандер» сыграют дома с «Лейкерс» 3 апреля, «Пистонс» двумя днями ранее, на своём паркете сразятся с «Торонто».

Сломал систему за 8 минут. Виктор Вембаньяма установил крутой рекорд НБА, даже не вспотев
