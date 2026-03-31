«Оклахома» в овертайме переиграла «Детройт», у Гилджес-Александера 47 очков

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» сыграла с «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Оклахоме (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 114:110.

Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным в составе своей команды — на счету игрока 47 очков. В ростере «Пистонс» наибольшую результативность продемонстрировал форвард Пол Рид — в его активе 21 очко.

«Оклахома» добилась третьей победы подряд, «Детройт» проиграл, после двух побед подряд ранее. В следующей игре регулярного чемпионата «Тандер» сыграют дома с «Лейкерс» 3 апреля, «Пистонс» двумя днями ранее, на своём паркете сразятся с «Торонто».