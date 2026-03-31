Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Вашингтон»

В ночь с 30 на 31 марта мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева выиграли встречу со счётом 120:101.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский звёздный форвард Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 21 очка, 10 подборов и 12 результативных передач.

У гостей больше всего набрал канадский лёгкий форвард Уилл Райли, у которого 20 очков, два подбора и две передачи.

«Лейкерс» в следующем матче НБА примут «Кливленд», а «Вашингтон» — «Филадельфию».