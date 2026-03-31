Леброн Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по победам в истории НБА

В ночь с 30 на 31 марта мск «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:101 в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл: 21 очко, 10 подборов и 12 результативных передач. Таким образом, Джеймс достиг исторического рубежа — он сравнялся с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром по количеству побед в НБА с учётом плей-офф. У обоих игроков теперь по 1228 побед, и они делят первое место в истории лиги по этому показателю.

«Лейкерс» в следующем матче НБА примут «Кливленд».

