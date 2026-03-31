Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Леброн Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по победам в истории НБА

В ночь с 30 на 31 марта мск «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:101 в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 101
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Кеннард - 19, Хэйс - 19, Ривз - 19, Хатимура - 14, Эйтон - 12, Джеймс - 6, Вандербилт - 4, Ларэвиа - 4, Бафкин - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Дончич
Вашингтон Уизардс: Райли - 20, Шампани - 18, Вукчевич - 14, Харди - 11, Джонсон - 11, Гилл - 11, Уоткинс - 8, Каррингтон - 5, Купер - 3, Кулибали, Джордж, Сарр

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл: 21 очко, 10 подборов и 12 результативных передач. Таким образом, Джеймс достиг исторического рубежа — он сравнялся с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром по количеству побед в НБА с учётом плей-офф. У обоих игроков теперь по 1228 побед, и они делят первое место в истории лиги по этому показателю.

«Лейкерс» в следующем матче НБА примут «Кливленд».

