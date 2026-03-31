НБА: результаты игр 31 марта

30 марта и в ночь на 31 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
НБА. Результаты игр на 31 марта:
«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:109;
«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 112:102;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 129:114;
«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 105:131;
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 94:124;
«Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:122;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс» — 120:101;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 114:110.