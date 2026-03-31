НБА: результаты игр 31 марта

30 марта и в ночь на 31 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 31 марта:

«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 119:109;

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 112:102;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 129:114;

«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 105:131;

«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 94:124;

«Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:122;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс» — 120:101;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 114:110.