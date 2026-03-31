Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Леброн Джеймс рассказал о «химии» в «Лейкерс» перед плей-офф

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал об атмосфере в команде перед финальным отрезком регулярного чемпионата и грядущим плей-офф НБА.

«Мы в хорошем месте прямо сейчас. «Химия» на высоком уровне. Всем нравится быть друг с другом. Мы любим играть друг за друга. Любим быть на площадке вместе. Это сплочённая группа, и мы должны сохранить это до конца регулярки, а затем — в плей-офф, который представляет собой отдельный сезон», — цитирует Джеймса журналист Дэйв Макменамин в Х.

В текущем сезоне Леброн набирает в среднем 20,9 очка, 6,0 подбора и 6,9 передачи, реализуя 51,2% бросков с игры и 31,3% из-за дуги. «Лейкерс» с балансом 49-26 занимают третье место в Западной конференции.

