Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Представлена информация об игроке ЦСКА Жан-Шарле после госпитализации в Москве

Тяжёлый форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль выписан после госпитализации. Супруга баскетболиста поделилась в соцсетях фото встречи игрока с сыном. Напомним, 26 марта стало известно, что французский спортсмен был госпитализирован в Москве. Сообщалось, что у Ливио была диагностирована двусторонняя пневмония.

Фото: Из личного архива Анн, жены Ливио Жан-Шарля/https://t.me/basketjam

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Жан-Шарль к настоящему моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 11,4 очка, совершал 4,6 подбора, а также отдавал 1,5 передачи. ЦСКА сейчас занимает первое место в турнирной таблице. В активе армейцев 31 победа и три поражения.

