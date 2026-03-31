Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Экс-игроки НБА выбрали победителя матча дуэтов Джордан/Леонард — Леброн/Коби

В подкасте To The Baha бывшие баскетболисты Рэймонд Фелтон, Чарли Виллануэва, Тео Пинсон и Дерон Уильямс обсудили гипотетическую игру «2 на 2» между дуэтами Майкл Джордан – Кавай Леонард и Леброн Джеймс – Коби Брайант. Большинство сошлись во мнении, что небольшое преимущество на стороне первой пары.

Ключевым фактором назвали защиту. Фелтон отметил, что лучшие защитники среди четверых — Джордан и Леонард. Виллануэва добавил, что Джордан также является лучшим атакующим игроком, что даёт его команде дополнительное преимущество. При этом Уильямс заметил, что Коби «тоже не лыком шит».

На вопрос, кому бы меньше всего доверили решающий бросок, Уильямс ответил: «Леброну», вызвав несогласие Виллануэва. В формате «2 на 2», где нет помощи и сложных розыгрышей, решают индивидуальные качества. По словам Фелтона, игра была бы очень близкой, но преимущество — у Джордана и Леонарда.

