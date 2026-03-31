Евролига: расписание матчей 31 марта

Сегодня, 31 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 31 марта (время московское):

21:45. «Виртус» — «Париж».

Турнирную таблицу Евролиги сезона-2025/2026 возглавляет «Фенербахче» (Стамбул), опережая «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид, которые идут следом с одинаковым количеством побед и поражений.

Итальянский «Виртус» после 33 матчей находится на 16-м месте, французский «Париж» занимает строчку ниже.