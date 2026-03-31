Гилджес-Александер отказался агитировать за себя в гонке MVP

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер заявил, что не намерен вести кампанию в свою пользу в борьбе за звание самого ценного игрока НБА. Слова канадского баскетболиста приводит Basket News.

«Нет, я в порядке. Спасибо за вопрос. Пусть говорит моя игра», — ответил Гилджес-Александер после победы над «Детройт Пистонс» (114:110 ОТ), в матче с которым он набрал 47 очков.

В последних прогнозах Гилджес-Александер, лидировавший большую часть сезона, уступил первую строчку Вембаньяме. Несмотря на это, «Оклахома» занимает первое место в Западной конференции с результатом 58-16, а сам Шей набирает в среднем 31,6 очка за игру.