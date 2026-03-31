Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Гилджес-Александер отказался агитировать за себя в гонке MVP

Гилджес-Александер отказался агитировать за себя в гонке MVP
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер заявил, что не намерен вести кампанию в свою пользу в борьбе за звание самого ценного игрока НБА. Слова канадского баскетболиста приводит Basket News.

«Нет, я в порядке. Спасибо за вопрос. Пусть говорит моя игра», — ответил Гилджес-Александер после победы над «Детройт Пистонс» (114:110 ОТ), в матче с которым он набрал 47 очков.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 110
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 47, Митчелл - 14, Холмгрен - 13, Уиггинс - 10, Уоллес - 9, Маккейн - 7, Джо - 6, Уильямс - 3, Карузо - 3, Дорт - 2, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Детройт Пистонс: Рид - 21, Грин - 19, Хаертер - 17, Дженкинс - 15, Сассер - 12, Леверт - 10, Томпсон - 8, Холланд - 4, Смит - 4, Джонс, Мур, Ланир, Клинтман

В последних прогнозах Гилджес-Александер, лидировавший большую часть сезона, уступил первую строчку Вембаньяме. Несмотря на это, «Оклахома» занимает первое место в Западной конференции с результатом 58-16, а сам Шей набирает в среднем 31,6 очка за игру.

