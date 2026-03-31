Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
«Чикаго» расторг контракт с Джейденом Айви за поведение, наносящее вред команде

«Чикаго» расторг контракт с Джейденом Айви за поведение, наносящее вред команде
«Чикаго Буллз» объявил о расставании с защитником Джейденом Айви. Причиной названо «поведение, наносящее вред команде», сообщается в официальном заявлении клуба, опубликованном в X.

В последние недели 24-летний баскетболист публиковал в социальных сетях видео с тревожными высказываниями о личной жизни, религиозных взглядах, а также анти-LGBTQ-комментариями* в адрес НБА. ESPN отмечает, что в одном из утренних видео Айви раскритиковал лигу за празднование Прайд-месяца, назвав его «празднованием неправедности». Ранее спортсмен рассказывал о борьбе с депрессией.

Айви перешёл в «Чикаго» из «Детройт Пистонс» по ходу сезона и провёл за команду четыре матча, набирая в среднем 11,5 очка, 4,8 подбора и четыре передачи при 41,7% реализации бросков. Теперь он стал свободным агентом и может быть подписан любым другим клубом лиги.

* — Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

