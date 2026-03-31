Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Еврокубок: расписание матчей 31 марта

Сегодня, 31 марта, в плей-офф Еврокубка сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 31 марта (первые матчи 1/2 финала) (время московское):

20:00. «Бешикташ» — «Бахчешехир».
21:00. «Бурк» — «Тюрк Телеком».

Три команды, вышедшие в полуфинал турнира, представляют Турцию. Действующим победителем турнира является израильский «Хапоэль», обыгравший в финале прошлогоднего соревнования испанский клуб «Гран-Канария». Рекордсменом по числу побед в Еврокубке является «Валенсия» (четыре).

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
