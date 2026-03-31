Леброн Джеймс подтвердил историю, рассказанную его сыном Бронни

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил историю, которую ранее рассказал его сын Бронни, о матче один на один у себя дома в Майами. Бронни вспоминал, что во время их игры в 2014 году он сумел реализовать несколько бросков, после чего Леброн пошёл в атаку и сломал щит. Теперь Леброн подтвердил эту версию и рассказал подробности:

«У нас во дворе было кольцо, я обыграл соперника и забил сверху. Я не хотел разбивать щит, но да, я его разбил», — приводит слова Джеймса Дейв Макменамин.

Леброн признал, что у Бронни был короткий удачный отрезок, однако отметил, что это не имело большого значения:

«Он забил пару бросков, но это же Майами Брон. Это непробиваемый Брон. Конечно, я не хотел ломать щит. Пришлось покупать новый. Или я его купил? Даже не помню, купил ли я новое кольцо. Кажется, нет».

В этом сезоне Леброн Джеймс в 53 матчах набирает в среднем 20,9 очка, 6,0 подбора и 6,9 передачи при 51,2% с игры и 31,3% из-за дуги. «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третье место в Западной конференции с результатом 49-26.

