Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Эдвардс рассказал, что его серия из 421 матча в старте прервалась из-за естественных нужд

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс вернулся в строй после шести пропущенных матчей, но неожиданно начал игру на скамейке запасных. Звёздный защитник позже раскрыл удивительную причину такого решения, при этом показав достойную игру в разгромной победе над «Даллас Маверикс» (124:94).

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
94 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Гэффорд - 21, Уильямс - 15, Флэгг - 12, Пауэлл - 9, Миддлтон - 9, Пулакидас - 8, Нембард - 8, Томпсон - 5, Смит - 4, Кристи - 3, Джонсон, Багли III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Досунму - 18, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Гобер - 14, Хиланд - 12, Рид - 12, Беранже - 6, Шеннон - 4, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон

Эдвардс не вышел в стартовой пятёрке с «Даллас Маверикс», впервые со времён своего дебютного сезона начав игру со скамейки. Его серия из 421 матча в старте прервалась, и причиной тому стали не травма и не ограничение по минутам.

По словам главного тренера Криса Финча, «природа позвала» прямо перед началом матча. Сам Эдвардс позже подтвердил это: «Мне нужно было в туалет по-большому», — сказал игрок.

В своём возвращении Эдвардс набрал 17 очков, а «Миннесота» не испытала проблем в этом матче, уверенно победив «Даллас» со счётом 124:94, захватив лидерство с самого начала и удерживая двузначное преимущество до финальной сирены.

