Эдвардс рассказал, что его серия из 421 матча в старте прервалась из-за естественных нужд

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс вернулся в строй после шести пропущенных матчей, но неожиданно начал игру на скамейке запасных. Звёздный защитник позже раскрыл удивительную причину такого решения, при этом показав достойную игру в разгромной победе над «Даллас Маверикс» (124:94).

Эдвардс не вышел в стартовой пятёрке с «Даллас Маверикс», впервые со времён своего дебютного сезона начав игру со скамейки. Его серия из 421 матча в старте прервалась, и причиной тому стали не травма и не ограничение по минутам.

По словам главного тренера Криса Финча, «природа позвала» прямо перед началом матча. Сам Эдвардс позже подтвердил это: «Мне нужно было в туалет по-большому», — сказал игрок.

В своём возвращении Эдвардс набрал 17 очков, а «Миннесота» не испытала проблем в этом матче, уверенно победив «Даллас» со счётом 124:94, захватив лидерство с самого начала и удерживая двузначное преимущество до финальной сирены.