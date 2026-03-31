Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Раякович назвал лучшего разыгрывающего и центрового в истории баскетбола

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович заявил, что лучший разыгрывающий и лучший центровой в истории баскетбола по умению отдавать передачи — сербы. Речь идёт о Милоше Теодосиче и Николе Йокиче.

«Я знаю о передачах, потому что лучший центровой-распасовщик в истории игры — серб. Это Никола Йокич. А лучший разыгрывающий-распасовщик — Милош Теодосич», — цитирует Раяковича журналист Тони Каньямерас в соцсети Х.

По словам наставника, эти игроки обладают врождённым чувством игры. «Всё идёт от природы. Этим парням просто нужно пробовать, им нужно время, чтобы понять, что работает, а что нет. Если ты всегда будешь очень консервативен, у тебя будет мало потерь, но и мало передач», — добавил тренер.

В текущем сезоне Йокич набирает в среднем 27,9 очка, 12,9 подбора и 10,8 передачи за 60 матчей, реализуя 57,3% с игры и 38,8% из-за дуги. Теодосич завершил карьеру в 2025 году. За два сезона в НБА в составе «Клипперс» он набирал 8,0 очка, 2,4 подбора и 4,0 передачи в среднем за матч.

«Торонто» с результатом 42-32 занимает пятое место в Восточной конференции.

