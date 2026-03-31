Мессина призвал к соглашению между НБА, Евролигой и ФИБА

Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина высказался о необходимости более тесного сотрудничества между главными баскетбольными организациями.

«Надеюсь, что соглашение между НБА, Евролигой и ФИБА будет достигнуто, чтобы внести больше единства и логики в календарь и сделать клубы немного менее похожими на машины по потере денег. В Европе всем нам приходится бороться, потому что мы полагаемся на поддержку важных фигур, таких как Джорджо Армани, который много лет поддерживает эти клубы. Это, очевидно, всё усложняет», — цитирует Мессину Real Olimpia Milano.

Он также оценил шансы «Олимпии» на выход в плей-офф Евролиги. «Математически шанс ещё есть, но впереди у нас сложное расписание — три выездных матча из четырёх. Нам нужно выиграть все и надеяться на осечки других команд», — добавил тренер.

Миланский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги с балансом побед и поражений 17-17 и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

