Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Первый номер драфта НБА Флэгг признался в любви к «Ван Пис»

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг рассказал о своём увлечении аниме. Первый номер драфта-2025 признался, что его самое часто используемое приложение на телефоне — Crunchyroll, а любимый сериал — «Ван Пис».

«Я определённо чаще всего пользуюсь Crunchyroll. Там есть всё — от английского дубляжа до субтитров на японском. У меня классный чехол для телефона, это «Ван Пис». Я смотрю много разного аниме, но «Ван Пис» — одно из моих любимых. Мне нравится сюжет. Это длинное аниме, и я люблю следить за развитием разных персонажей, наблюдать, как они со временем становятся сильнее», — приводит слова Флэгга GQ.

«Ван Пис» выходит с 1999 года, трансляция началась более чем за семь лет до рождения баскетболиста (2006). В дебютном сезоне в НБА 19-летний форвард набирает в среднем 20,4 очка, 6,6 подбора и 4,6 передачи за 62 матча.

