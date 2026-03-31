Марк Кьюбан пожалел о продаже «Далласа» семье Адельсон

Экс-владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан признался, что сожалеет не о самом факте продажи клуба, а о том, кому его продал.

«Я не жалею, что продал клуб. Я жалею, кому я его продал. Я допустил много ошибок в процессе, и на этом я остановлюсь», — приводит слова Кьюбана Dallas Morning News.

Напомним, Кьюбан продал «Маверикс» Мириам Адельсон и Патрику Дюмону за $ 3,5 млрд в 2023 году. С тех пор в организации произошли кардинальные изменения. Самым громким стал обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», вызвавший возмущение болельщиков. Сам Кьюбан полностью утратил контроль над клубом, оставшись миноритарным акционером.

При Кьюбане, владевшем клубом 23 года, «Даллас» выиграл первый и единственный титул в истории в 2011 году. В текущем сезоне «Маверикс» потеряли шансы на плей-офф.