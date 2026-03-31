«Валенсия» продлит контракт с Омари Муром с опцией перехода в НБА

Испанская «Валенсия» близка к подписанию нового соглашения с разыгрывающим Омари Муром. В контракте будет предусмотрена опция перехода в НБА. Об этом сообщает Basket News.

25-летний американец, один из лучших новичков текущего розыгрыша Евролиги, останется в команде ещё на один сезон. Согласно информации источников, соглашение будет включать пункт о выкупе контракта клубом НБА, действующий до середины июля.

В своём дебютном сезоне в Евролиге Мур набирает 9,0 очка, 2,6 подбора и 3,1 передачи в среднем за 19 минут, играя ключевую роль в «Валенсии», которая занимает четвёртое место в турнирной таблице. В дебютном матче в турнире он оформил трипл-дабл почти с 12 очками, 8 подборами и 10 передачами.

До перехода в «Валенсию» Мур выступал за турецкий «Дарушшафаку» и фарм-клуб «Торонто Рэпторс» в Джи-Лиге, а также подписывал двусторонний контракт с «Милуоки Бакс» в 2023 году. «Валенсия» продолжает укреплять состав: ранее клуб продлил соглашения с главным тренером Педро Мартинесом и форвардом Натаном Реуверсом.