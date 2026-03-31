Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Валенсия» продлит контракт с Омари Муром с опцией перехода в НБА

«Валенсия» продлит контракт с Омари Муром с опцией перехода в НБА
Комментарии

Испанская «Валенсия» близка к подписанию нового соглашения с разыгрывающим Омари Муром. В контракте будет предусмотрена опция перехода в НБА. Об этом сообщает Basket News.

25-летний американец, один из лучших новичков текущего розыгрыша Евролиги, останется в команде ещё на один сезон. Согласно информации источников, соглашение будет включать пункт о выкупе контракта клубом НБА, действующий до середины июля.

В своём дебютном сезоне в Евролиге Мур набирает 9,0 очка, 2,6 подбора и 3,1 передачи в среднем за 19 минут, играя ключевую роль в «Валенсии», которая занимает четвёртое место в турнирной таблице. В дебютном матче в турнире он оформил трипл-дабл почти с 12 очками, 8 подборами и 10 передачами.

До перехода в «Валенсию» Мур выступал за турецкий «Дарушшафаку» и фарм-клуб «Торонто Рэпторс» в Джи-Лиге, а также подписывал двусторонний контракт с «Милуоки Бакс» в 2023 году. «Валенсия» продолжает укреплять состав: ранее клуб продлил соглашения с главным тренером Педро Мартинесом и форвардом Натаном Реуверсом.

Материалы по теме
Евролига: расписание матчей 31 марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android