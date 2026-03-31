Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Батюм объяснил, почему Вембаньяма не побьёт рекорд Оладжьювона по блок-шотам

Ветеран «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм поделился мнением центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида о перспективах Виктора Вембаньямы побить рекорд НБА по блок-шотам. По словам Батюма, Эмбиид считает, что помешать французу может страх соперников атаковать в его присутствии.

«Кто-то сказал мне, когда он был новичком, кажется, это был Эмбиид, что он не побьёт рекорд по блок-шотам, потому что люди будут слишком напуганы, чтобы бросать в его присутствии», — сказал Батюм в подкасте The Youngman and the Three на YouTube.

Напомним, рекордсменом по количеству блок-шотов за карьеру является легендарный центровой «Хьюстона» Хаким Оладжьювон, завершивший карьеру с 3830 блок-шотами. Вембаньяма за 176 матчей в НБА набрал 611 блоков. В текущем сезоне француз лидирует в лиге по этому показателю с 3,1 блок-шота в среднем за игру, что немного ниже его карьерного показателя (3,5).

