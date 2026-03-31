Открытие музея Майкла Джордана в его бывшем особняке не одобрили власти Хайленд-Парка

Городской совет Хайленд-Парка (штат Иллинойс) отклонил предложение нынешнего владельца особняка, в котором жил легендарный баскетболист Майкл Джордан, превратить здание в музей.

Владелец дома Джон Купер предложил назвать музей Champions Point и открыть его для посетителей. Планировалось, что для жителей Хайленд-Парка вход в первый год будет бесплатным, местные школы смогут посещать музей раз в год без оплаты, а 48 дней в году будут отданы под молодёжные и общественные программы. Стоимость билета для остальных должна была составить $ 75, а за посещение баскетбольной площадки и грин-зоны — дополнительная плата в $ 50, сообщает CBS Chicago.

На заседании 30 марта жители, проживающие по соседству, высказали опасения по поводу трафика, шума и безопасности. Сторонники проекта, включая директора Crushers Club Салли Хейзелгроув, настаивали, что такой музей даст возможность детям из неблагополучных районов приобщиться к наследию великого спортсмена.

Особняк площадью был построен в 1993-1995 годах по личному заказу Джордана, который жил там с первой женой Хуанитой и детьми. В 2012 году спортсмен выставил дом на продажу за $ 29 млн, но сделка состоялась только в декабре 2024 года — сумма составила $ 9,5 млн. Сейчас Купер рассматривает возможность организовать экскурсии по зданию.