Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джон Старкс назвал пять лучших игроков в истории НБА

Комментарии

Бывший защитник «Нью-Йорк Никс» Джон Старкс поделился своим списком пяти величайших баскетболистов в истории. Первое место он отдал Майклу Джордану, а Леброна Джеймса поставил лишь на четвёртую строчку.

«Вы говорите о Леброне после Майкла? Я ставлю Карима Абдул-Джаббара. Затем Коби Брайанта, потом Леброна. А потом я должен был добавить моего парня Дока [Джулиуса Ирвинга], потому что он был невероятен. Когда меня об этом спрашивают, всегда забываю про Дока», — цитирует Старкса Fadeaway World.

По мнению 60-летнего ветерана, Ирвинг — самый недооценённый игрок в истории. «Не думаю, что Док Джей получил достаточно признания. Он был Майклом Джорданом 1970-х и начала 1980-х. Он нёс на себе эту лигу долгое время, пока в неё не пришли Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд», — добавил Старкс.

Старкс, выступавший в НБА с 1988 по 2002 год, был свидетелем эпохи доминирования Джордана, который помешал ему выиграть титул. В его пятёрку великих также вошли шестикратный чемпион Карим Абдул-Джаббар и пятикратный чемпион Коби Брайант, которого Старкс поставил выше Леброна Джеймса. Сам Джеймс является четырёхкратным чемпионом и лучшим бомбардиром в истории лиги.

Материалы по теме
Джон Старкс объяснил, почему Майкл Джордан — величайший игрок в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android