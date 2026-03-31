Джон Старкс объяснил, почему Майкл Джордан — величайший игрок в истории

Экс-защитник «Нью-Йорк Никс» Джон Старкс высказался о давнем споре, кто является лучшим баскетболистом всех времён — Майкл Джордан или Леброн Джеймс. По мнению Старкса, преимущество Джордана заключается в том, как он поднимал своих партнёров, а не просто собирал звёзд.

«Майкл был совершенно другим зверем… Его менталитет, воля преодолеть всё на площадке… Он подталкивал своих партнёров, чтобы они достигли его уровня. Он знал, что должен поднять их ментально, чтобы пройти «Детройт». Вы говорите о Скотти Пиппене, Хорасе Гранте, Би Джей Армстронге, Стиве Керре… Майкл взял этих местных ребят, выбранных на драфте, и поднял их. Он взял простые детали и превратил их в чемпионскую команду.

Леброн на самом деле никого не вырастил. Он присоединялся к талантам. Таланты должны были прийти к нему. Он поехал в Майами и объединился с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Он вернулся в Кливленд из-за Кайри Ирвинга. Затем он отправился в Лос-Анджелес и привёз с собой Энтони Дэвиса. Вот в чём я отдаю преимущество Джордану перед Леброном», — приводит слова Старкса NBA Base в соцсети Х.