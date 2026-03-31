«Игроки осознают важность». Тренер «Меги» — о решающем матче Basket Cup с «Пармой»

Главный тренер сербского коллектива «Мега» Вуле Авдалович высказался о предстоящем матче WINLINE Basket Cup с «Бетсити Пармой», который начнётся сегодня, 31 марта, в 17:30 мск в Перми.

Winline Basket Cup . Группа A
31 марта 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Перерыв
44 : 37
Мега
Белград
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Мега: Миленкович, Джуришич, Дэвис, Дрезгич, Маркович, Вукчевич, Крофлич, Сиби, Суиго, Сржентич, Гачич

«Нас ждёт очень тяжёлая игра с «Пармой» на их площадке. У них очень качественная команда, у нас уже была возможность оценить их силу ранее в этом сезоне. Мы постараемся быть надёжными и агрессивными в защите и использовать это для создания хороших позиций в нападении. Мои игроки осознают важность этой встречи. Несмотря на то, что мы молодая команда, верю, у нас есть качество и характер, чтобы конкурировать и играть на высоком уровне. Мы идём шаг за шагом, с максимальной концентрацией и энергией – это единственный способ нацеливаться на положительный результат в Перми», — приводит слова Авдаловича пресс-служба клуба.

