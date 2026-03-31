Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скандал с контрактом Кавая Леонарда может помочь Леброну оказаться в «Клипперс» — ESPN

Комментарии

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», может провести сезон-2026/2027 в составе «Лос-Анджелес Клипперс», сообщили в издании ESPN.

«Однако если бы Джеймс играл за «Клипперс», то мог бы получить всё те же преимущества вне площадки, что и в «Лейкерс». Кроме того, теоретически он мог бы зарабатывать больше.

Некоторые представители команд по всей лиге предполагают, что если расследование НБА в отношении спонсорской сделки Кавая Леонарда с Aspiration приведёт к аннулированию контракта игрока в качестве одной из санкций к клубу, тогда Джеймс мог бы подписать контракт с «Клипперс» на более выгодных условиях, чем те, которые предложили бы ему «Лейкерс».

«Клипперс» тренирует Тайрон Лю, с которым Джеймс выиграл чемпионский титул в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс». Джеймс выступал за то, чтобы «Лейкерс» наняли Лю в 2019 году, и между ними сохраняются хорошие отношения», — говорится в статье.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android