Скандал с контрактом Кавая Леонарда может помочь Леброну оказаться в «Клипперс» — ESPN

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», может провести сезон-2026/2027 в составе «Лос-Анджелес Клипперс», сообщили в издании ESPN.

«Однако если бы Джеймс играл за «Клипперс», то мог бы получить всё те же преимущества вне площадки, что и в «Лейкерс». Кроме того, теоретически он мог бы зарабатывать больше.

Некоторые представители команд по всей лиге предполагают, что если расследование НБА в отношении спонсорской сделки Кавая Леонарда с Aspiration приведёт к аннулированию контракта игрока в качестве одной из санкций к клубу, тогда Джеймс мог бы подписать контракт с «Клипперс» на более выгодных условиях, чем те, которые предложили бы ему «Лейкерс».

«Клипперс» тренирует Тайрон Лю, с которым Джеймс выиграл чемпионский титул в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс». Джеймс выступал за то, чтобы «Лейкерс» наняли Лю в 2019 году, и между ними сохраняются хорошие отношения», — говорится в статье.