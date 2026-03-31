Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Нвора ответил на слова Джонса перед «вечным» дерби

Нвора ответил на слова Джонса перед «вечным» дерби
Форвард «Црвены Звезды» Джордан Нвора прокомментировал заявление защитника «Партизана» Карлика Джонса в преддверии «вечного» дерби. Джонс ранее заявил, что не даст противнику выйти в плей-офф Евролиги.

Евролига . Регулярный чемпионат. 35-й тур
02 апреля 2026, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, я видел это. Но, как уже говорил, сейчас ничего не буду говорить. Обсудим после игры. Спросите меня в четверг. У меня хорошее предчувствие.

Я не ощущаю давления, скорее это волнение и ожидание. Хочу увидеть, как всё будет с нашими болельщиками дома. Моя семья приедет, так что для них это тоже будет особенный момент. Сказал отцу и маме: «Вы обязаны приехать. Это, возможно, будет один из самых сумасшедших матчей, которые вы когда-либо увидите», — приводит слова Нворы издание BasketNews.

В текущем сезоне Евролиги «Црвена Звезда» занимает девятое место и находится в зоне плей-ин, тогда как «Партизан» идёт на 14-й позиции.

