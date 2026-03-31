Нвора ответил на слова Джонса перед «вечным» дерби

Форвард «Црвены Звезды» Джордан Нвора прокомментировал заявление защитника «Партизана» Карлика Джонса в преддверии «вечного» дерби. Джонс ранее заявил, что не даст противнику выйти в плей-офф Евролиги.

«Да, я видел это. Но, как уже говорил, сейчас ничего не буду говорить. Обсудим после игры. Спросите меня в четверг. У меня хорошее предчувствие.

Я не ощущаю давления, скорее это волнение и ожидание. Хочу увидеть, как всё будет с нашими болельщиками дома. Моя семья приедет, так что для них это тоже будет особенный момент. Сказал отцу и маме: «Вы обязаны приехать. Это, возможно, будет один из самых сумасшедших матчей, которые вы когда-либо увидите», — приводит слова Нворы издание BasketNews.

В текущем сезоне Евролиги «Црвена Звезда» занимает девятое место и находится в зоне плей-ин, тогда как «Партизан» идёт на 14-й позиции.