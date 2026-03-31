Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
«Бетсити Парма» — «Мега», результат матча 31 марта 2026, счет 92:70, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Парма» обыграла «Мегу» в Basket Cup и стала последней участницей «Финала четырёх»
Комментарии

Во вторник, 31 марта, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся заключительный матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup, в рамках которого «Бетсити Парма» принимала «Мегу». Пермские баскетболисты со счётом 92:70 (25:24; 19:13; 21:11; 27:22) уверенно обыграли гостей из Сербии и стали последними участниками «Финала четырёх» турнира.

Winline Basket Cup . Группа A
31 марта 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермь
Окончен
92 : 70
Мега
Белград
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Мега: Миленкович, Джуришич, Дэвис, Дрезгич, Маркович, Вукчевич, Крофлич, Сиби, Суиго, Сржентич, Гачич

Лучшим игроком матча стал американский центровой «Пармы» Террелл Картер, на счету которого 16 очков, семь подборов, три передачи, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+22».

У сербского коллектива отличился центровой из Мали Абдраман Сиби, в активе которого восемь очков, четыре подбора, один перехват, два блок-шота и одна потеря.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
