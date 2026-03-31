Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Вагнер рассказал, когда планирует вернуться после травмы голеностопа

Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер прокомментировал своё восстановление после травмы голеностопа, отметив, что процесс проходит по плану.

«Думаю, возвращение уже близко. Надеюсь сыграть до конца сезона», — приводит слова Вагнера портал BasketNews.

Вагнер пропустил 20 матчей подряд из‑за травмы голеностопа, полученной 7 декабря в игре с «Нью-Йорк Никс». Без форварда «Орландо» потерпел тяжёлое поражение в матче с «Торонто Рэпторс» (87:139).

о ходу встречи команда оказалась по другую сторону рывка (31:0), что стало рекордом по безответной серии очков в матче регулярного чемпионата НБА.

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
139 : 87
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 23, Мамукелашвили - 19, Лоусон - 14, Шид - 12, Дик - 11, Уолтер - 11, Пёлтль - 11, Мартин - 8, Джексон-Дэвис - 4, Могбо - 2, Ингрэм, Мюррей-Бойлс, Темпл, Фульц
Орландо Мэджик: Бейн - 17, Саггс - 13, Да Силва - 12, Банкеро - 9, Ховард - 9, Картер - 7, Вагнер - 7, Битадзе - 6, Картер - 4, Пенда - 3, Кэйн, Ричардсон

Сейчас команда «Орландо Мэджик» располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

