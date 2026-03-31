Вагнер рассказал, когда планирует вернуться после травмы голеностопа

Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер прокомментировал своё восстановление после травмы голеностопа, отметив, что процесс проходит по плану.

«Думаю, возвращение уже близко. Надеюсь сыграть до конца сезона», — приводит слова Вагнера портал BasketNews.

Вагнер пропустил 20 матчей подряд из‑за травмы голеностопа, полученной 7 декабря в игре с «Нью-Йорк Никс». Без форварда «Орландо» потерпел тяжёлое поражение в матче с «Торонто Рэпторс» (87:139).

о ходу встречи команда оказалась по другую сторону рывка (31:0), что стало рекордом по безответной серии очков в матче регулярного чемпионата НБА.

Сейчас команда «Орландо Мэджик» располагается на восьмом месте в Восточной конференции.