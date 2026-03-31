Определились участники «Финала четырёх» Basket Cup сезона-2025/2026

Во вторник, 31 марта, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся заключительный матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup, по результатам которого определились все участники «Финала четырёх».

В полуфинальных матчах встретятся команды, которые заняли в группе А и В первое и второе места. В первом полуфинале сыграют московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Во втором полуфинале сойдутся казанский УНИКС и пермский коллектив «Бетсити Парма».

Заключительная часть турнира пройдёт с 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита».