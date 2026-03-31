Basket Cup: результаты на 31 марта

Во вторник, 31 марта, состоялся заключительный тур группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Basket Cup. Результаты игр на 31 марта:

«Бетсити Парма» — «Мега» — 92:70.

Победа над коллективом из Сербии позволила пермякам занять второе место в группе А и пройти в «Финал четырёх». Лучшим коллективом на групповой стадии в группе А оказался ЦСКА, в активе которого пять побед и одно поражение.

В группе В лучшим клубом оказался казанский УНИКС — четыре победы и два поражения. Второе место у «Зенита» — четыре победы и два поражения, а также худшая по сравнению с УНИКСом разница мячей.