Браун — о состоянии после травмы: пытаюсь поймать ритм

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал своё состояние после возвращения на паркет, отметив, что продолжает набирать форму после пропуска двух матчей из-за тендинита ахиллова сухожилия.

«Чувствовал себя нормально. В целом всё неплохо. Было пару эпизодов, где я жёстко падал, но в целом нормально. Сейчас просто пытаюсь снова поймать ритм, вернуть баланс. Мне кажется, я промазал много лёгких бросков, даже из-под кольца. На меня это не похоже, но такое бывает — просто отпускаешь и идёшь дальше», — приводит слова Брауна аккаунт Celtics on CLNS в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Джонсон - 20, Оконгву - 20, Дэниэлс - 18, Александер-Уолкер - 17, Макколлум - 14, Куминга - 10, Рисашер - 9, Винсент - 2, Гуйе - 2, Уоллес, Хилд, Ньюэлл, Кисперт, Хьюстан, Колоко
Бостон Селтикс: Браун - 29, Гарза - 20, Притчард - 16, Уолш - 8, Уайт - 7, Хозер - 7, Гонсалес - 5, Уильямс - 4, Шейерман - 3, Бэсси - 3, Тонже, Шульга, Кета

В последнем матче c «Атлантой Хоукс» Браун стал одним из самых результативных игроков «Селтикс», однако команда потерпела поражение (112:102). «Бостон» продолжает занимать второе место в Восточной конференции.

