Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ESPN назвали имена баскетболистов, которые будут введены в Зал славы Нейсмита

В ESPN назвали имена баскетболистов, которые будут введены в Зал славы Нейсмита
Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист издания ESPN Шэмс Чарания заявил, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились с людьми, которые будут введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2026 году.

По данным Чарании, этими людьми стали: Амаре Стадемайр, Кэндис Паркер, Елена Делле Донн и Док Риверс.

Стадемайр — центровой начала XXI века, попавший в НБА на драфте 2002 года, когда его забрал «Финикс Санз» под девятым номером. В 2003-м стал лучшим новичком, а затем шесть раз участвовал на Матче звёзд. Спортсмен является бронзовым призёром Олимпиады-2004.

Паркер — трёхкратная чемпионка женской НБА (WNBA), двукратная олимпийская чемпионка в составе США и двукратная обладательница приза MVP WNBA.

Делле Донн — чемпионка WNBA, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратный MVP WNBA и новичок года лиги.

Риверс — нынешний тренер команды «Милуоки Бакс». В роли тренера стал чемпионом НБА (2008) с «Бостон Селтикс», признавался тренером года НБА (2000) и был главным тренером на Матча звёзд НБА (2008, 2011, 2021, 2024).

НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android