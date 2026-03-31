Виртус Болонья — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Остин Ривз откажется от опции игрока на 2027-й и станет свободным агентом — Макменамин

27-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника, откажется от опции игрока на сезон-2026/2027, о чём сообщил журналист ESPN Дэйв Макменамин.

В случае активации опции игрока Остин бы получил за следующий сезон $ 14,9 млн, но в случае отказа от неё он выйдет на рынок свободных агентов в поисках более выгодного и долгосрочного предложения.

Ривз не был выбран на драфте НБА 2021 года, так как отказался уйти под 42-м номером в «Детройт Пистонс», решив вместо этого подписать двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 августа 2021 года. В 2023-м в составе «озёрников» победил на внутрисезонном турнире.

