Еврокубок: результаты первых матчей 1/2 финала 31 марта

Во вторник, 31 марта, состоялись первые матчи полуфинальной стадии плей-офф Еврокубка в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Еврокубок. Результаты игр 1/2 финала на 31 марта:

«Бешикташ» — «Бахчешехир» — 91:72;

«Бурк» — «Тюрк Телеком» — 71:99.

«Бешикташ» и «Тюрк Телеком» повели в своих сериях 1-0. Следующие матчи состоятся в пятницу, 3 апреля. Все противостояния длятся до двух побед. В случае, если во вторых матчах счёт в сериях сравняется, команды проведут третьи игры на следующей неделе.