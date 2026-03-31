Дрэймонд Грин объяснил, почему Виктор Вембаньяма ещё не заслужил звание MVP

Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин из клуба «Голден Стэйт Уорриорз» высказался о шансах 22-летнего французского центрового Виктора Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») получил звание MVP в сезоне-2025/2026.

«Борьба за MVP? В наше время это необходимо. Можно сказать, что Шею нечего доказывать, ведь он действующий чемпион, действующий MVP. И задача Вемби — забрать у него этот титул. Знаю, что много говорил о Вемби, знаю, многие говорят, что я сказал, что Вемби должен быть MVP. Во-первых, никогда этого не говорил. На самом деле, считаю, что Шей по-прежнему MVP, а Вемби нужно ещё несколько выдающихся игр, потому что титул нужно забирать достойными результатами.

Его нужно забирать у действующего MVP, если он всё еще на том же уровне. И не думаю, что он его пока заслужил. Я согласен со всем, что сказал Вемби, но думаю, ему нужно ещё несколько знаковых моментов по ходу финишного отрезка, когда подходят к концу голосования, чтобы забрать этот MVP», — сказал Грин на своём YouTube-канале.

