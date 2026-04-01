«Париж» с отрывом забрал победу у «Виртуса» в гостевом матче Евролиги

31 марта состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянской командой «Виртус» и клубом «Париж». Встреча завершилась со счётом 82:103 (20:19, 27:34, 16:23, 19:27) в пользу клуба из Франции.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 23-летний французский форвард Надир Хифи. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи и совершить два перехвата при одной потере с коэффициентом эффективности «+28».

Наиболее результативным игроком в составе «Виртуса» стал 28-летний итальянский форвард Салиу Ньянг. Он набрал восемь очков, сделал восемь подборов, отдал пять передач, а также сделал один перехват при двух потерях с коэффициентом эффективности «+20».