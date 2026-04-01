
«Виртус» — «Париж», результат матча 31 марта 2026, счёт 82:103, Евролига – 2025/2026

«Париж» с отрывом забрал победу у «Виртуса» в гостевом матче Евролиги
31 марта состоялся матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянской командой «Виртус» и клубом «Париж». Встреча завершилась со счётом 82:103 (20:19, 27:34, 16:23, 19:27) в пользу клуба из Франции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
82 : 103
Париж
Париж, Франция
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Феррари, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Ээи, Файе, Шарвен, Морган, Уаттара, Хоммс, Уиллис

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 23-летний французский форвард Надир Хифи. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи и совершить два перехвата при одной потере с коэффициентом эффективности «+28».

Наиболее результативным игроком в составе «Виртуса» стал 28-летний итальянский форвард Салиу Ньянг. Он набрал восемь очков, сделал восемь подборов, отдал пять передач, а также сделал один перехват при двух потерях с коэффициентом эффективности «+20».

НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
