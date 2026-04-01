Легионер «Зенита» Джузэнг рассказал о ключевом факторе разгрома в матче с «Самарой»

Новичок команды Единой лиги ВТБ «Зенита Джонни Джузэнг высказался о разгроме «Самары» (100:63).

— Думаю, мы вышли на игру собранными как настоящие профессионалы, просто старались дать энергию. Мы хотели сделать свою работу как нужно — все были максимально сосредоточены, с божьей помощью, мы ещё и избежали травм.

— Во второй четверти «Зенит» сделал рывок 18:0, который во многом решил исход матча. В этом отрезке вы набрали 11 очков. Что стало ключевым в тот момент?

— Да, думаю, мы поймали свою игру, нашли ритм, хорошо двигали мяч всей командой. Партнёры находили меня передачами. Но главное — мы сплотились и начали делать остановки в защите. Ксавьер делал перехваты. Мы сложили всё воедино — усилили интенсивность в защите и нашли ритм в нападении благодаря правильному движению мяча, — приводит слова Джузэнга пресс-служба команды.