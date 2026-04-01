Легионер «Зенита» Джузэнг рассказал о ключевом факторе разгрома в матче с «Самарой»
Новичок команды Единой лиги ВТБ «Зенита Джонни Джузэнг высказался о разгроме «Самары» (100:63).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 100
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Походяев - 17, Чебуркин - 15, Косяков - 11, Пивцайкин - 6, М. Кулагин - 6, Халдеев - 4, Чеваренков - 2, Чикарев - 2, Кузнецов, Шейко, Мартынов, Базоров
Зенит: Джузэнг - 16, Воронцевич - 15, Бако - 12, Емченко - 12, Мартюк - 10, Мун - 10, Шаманич - 9, Узинский - 7, Роберсон - 4, Карасёв - 3, Щербенев - 2

— Думаю, мы вышли на игру собранными как настоящие профессионалы, просто старались дать энергию. Мы хотели сделать свою работу как нужно — все были максимально сосредоточены, с божьей помощью, мы ещё и избежали травм.

— Во второй четверти «Зенит» сделал рывок 18:0, который во многом решил исход матча. В этом отрезке вы набрали 11 очков. Что стало ключевым в тот момент?
— Да, думаю, мы поймали свою игру, нашли ритм, хорошо двигали мяч всей командой. Партнёры находили меня передачами. Но главное — мы сплотились и начали делать остановки в защите. Ксавьер делал перехваты. Мы сложили всё воедино — усилили интенсивность в защите и нашли ритм в нападении благодаря правильному движению мяча, — приводит слова Джузэнга пресс-служба команды.

Материалы по теме
Определились участники «Финала четырёх» Basket Cup сезона-2025/2026
