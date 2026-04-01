Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Шарлотт Хорнетс, результат матча 1 апреля 2026, счет 86:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина разгромно проиграл «Шарлотт»
Комментарии

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на паркете «Барклайс-центра» и завершилась победой хозяев со счётом 117:86.

01 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
86 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Майнотт - 14, Джонсон - 11, Уильямс - 10, Пауэлл - 10, Траоре - 10, Сараф - 7, Этьенн - 5, Клауни - 4, Уилсон - 4, Клэкстон - 4, Лидделл - 3, Смит - 2, Агбаджи - 2
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Бриджес - 19, Уайт - 16, Болл - 14, Уильямс - 10, Диабате - 10, Книппел - 8, Колкбреннер - 8, Грин - 3, Коннотон - 2, Манн - 2, Джеймс, Ривз, Тиллман

Самым результативным игроком матча стал американский тяжёлый форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер. В его активе 25 очков, один подбор и три передачи. В составе хозяев стоит выделить американского тяжёлого форварда Джоша Майнотта, который набрал 14 очков, а также совершил два подбора.

«Бруклин» без российского разыгрывающего Егора Дёмина проиграл 11-й матч из последних 12.

Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android