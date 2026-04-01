«Бруклин» без Дёмина разгромно проиграл «Шарлотт»

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на паркете «Барклайс-центра» и завершилась победой хозяев со счётом 117:86.

Самым результативным игроком матча стал американский тяжёлый форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер. В его активе 25 очков, один подбор и три передачи. В составе хозяев стоит выделить американского тяжёлого форварда Джоша Майнотта, который набрал 14 очков, а также совершил два подбора.

«Бруклин» без российского разыгрывающего Егора Дёмина проиграл 11-й матч из последних 12.