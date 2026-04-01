«Милуоки» обыграл «Даллас». У «Маверикс» седьмое поражение в последних восьми матчах

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 123:99.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Райан Роллинз, который набрал 24 очка.

Лучшую результативность в «Далласе» показал Купер Флэгг, 19 очков и 10 подборов которого, не хватило для выездной победы.

«Милуоки» выиграл впервые после серии из четырех поражений подряд. «Даллас» проиграл второй матч подряд — для «Маверикс» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

«Бакс» находятся на 11-м месте в Восточной конференции, «Маверикс» идут 13-ми на Западе.