Уралмаш — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Милуоки Бакс — Даллас Маверикс, результат матча 1 апреля 2026, счет 123:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Милуоки» обыграл «Даллас». У «Маверикс» седьмое поражение в последних восьми матчах
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 123:99.

Милуоки Бакс: Роллинз - 24, Кузма - 20, Грин - 17, Трент-мл. - 13, Дженг - 11, Нэнс - 11, Тёрнер - 10, Симс - 8, Принс - 6, Адетокунбо - 3, Джексон
Даллас Маверикс: Флэгг - 19, Уильямс - 18, Пулакидас - 11, Нембард - 9, Джонсон - 8, Миддлтон - 8, Сиссе - 8, Гэффорд - 7, Смит - 5, Кристи - 3, Пауэлл - 3

Самым результативным в составе победителей стал защитник Райан Роллинз, который набрал 24 очка.

Лучшую результативность в «Далласе» показал Купер Флэгг, 19 очков и 10 подборов которого, не хватило для выездной победы.

«Милуоки» выиграл впервые после серии из четырех поражений подряд. «Даллас» проиграл второй матч подряд — для «Маверикс» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

«Бакс» находятся на 11-м месте в Восточной конференции, «Маверикс» идут 13-ми на Западе.

