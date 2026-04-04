Стефен Карри может вернуться на паркет уже в следующем матче

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ожидает разрешения врачей на участие в игре с «Хьюстон Рокетс» в ночь на понедельник. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Как отмечает обозреватель ClutchPoints Кензо Фукуда в социальной сети X со ссылкой на главного тренера Стива Керра, Карри всё ещё испытывает дискомфорт из-за травмы, и сейчас он совместно с медицинским штабом обсуждает оптимальный режим нагрузки и игровые минуты.

Напомним, 38-летний защитник не выходил на площадку с 30 января. «Уорриорз» с балансом 36-41 занимают 10-е место в Западной конференции.

В 39 встречах текущего сезона Карри набирает в среднем 27,2 очка, 4,8 передачи и 3,5 подбора, реализуя 39,1% трёхочковых.