Дончич пропустит остаток регулярного сезона НБА из-за травмы

Словенский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустит остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении клуба говорится, что у баскетболиста диагностировано растяжение задней мышцы бедра второй степени. Восстановление займёт от трёх до шести недель. Участие Дончича в плей-офф НБА также остаётся под вопросом. Для Дончича это уже вторая подобная травма в текущем сезоне. Ранее он отсутствовал из-за растяжения задней поверхности бедра с 5 по 20 февраля.

Словенский защитник получил повреждение в третьей четверти матча с «Оклахомой». Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 96:139.