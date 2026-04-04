«Бруклин» без Дёмина крупно проиграл «Атланте» дома

В ночь с 3 на 4 апреля на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Атланта Хоукс». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 141:107.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский защитник Си Джей Макколлум, набравший 25 очков и сделавший два подбора и семь передач. Также на счету форварда Джалена Джонсона дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский центровой Николас Клэкстон, на счету которого 16 очков, пять подборов и две передачи.