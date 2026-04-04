«Бруклин» без Дёмина крупно проиграл «Атланте» дома

«Бруклин» без Дёмина крупно проиграл «Атланте» дома
В ночь с 3 на 4 апреля на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Атланта Хоукс». Победу в этой встрече одержала команда гостей со счётом 141:107.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 141
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Клэкстон - 16, Смит - 15, Траоре - 13, Клауни - 12, Джонсон - 11, Майнотт - 10, Уильямс - 8, Мэнн - 8, Пауэлл - 6, Scott - 6, Сараф - 2, Лидделл, Этьенн, Уилсон, Агбаджи
Атланта Хоукс: Макколлум - 25, Александер-Уолкер - 21, Джонсон - 18, Оконгву - 15, Кисперт - 13, Куминга - 12, Дэниэлс - 11, Ньюэлл - 5, Гуйе - 5, Колоко - 5, Уоллес - 4, Винсент - 3, Рисашер - 2, Хьюстан - 2, Хилд

В составе победителей самым результативным игроком стал американский защитник Си Джей Макколлум, набравший 25 очков и сделавший два подбора и семь передач. Также на счету форварда Джалена Джонсона дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский центровой Николас Клэкстон, на счету которого 16 очков, пять подборов и две передачи.

