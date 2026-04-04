Дончич может получить исключение из правил получения наград НБА — ESPN

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич может получить исключение из правил получения наград НБА, если не сыграет 65 игр, информирует ESPN.

Ранее сообщалось, что Дончич не сможет претендовать на награды НБА из-за травмы и дисквалификации. Словенец провёл 64 из 77 встреч команды (83,1%), что на 1,9% меньше необходимых 85% для получения исключения из правила 65 игр, дающего право на индивидуальные награды.

Однако, подав апелляцию по поводу чрезвычайных обстоятельств, связанных с пропуском двух игр в декабре из-за рождения ребёнка, Дончич потенциально может всё ещё иметь право на получение награды по итогам сезона — согласно коллективному договору НБА, апелляция может позволить арбитру оценить, оправдывают ли чрезвычайные обстоятельства его право на получение награды. Заявление должно быть подано в течение 24 часов после окончания регулярного сезона.

В субботу официальный сайт «Лос-Анджелес Лейкерс» выпустил заявление, в котором говорится о том, что Дончич пропустит остаток регулярного сезона НБА из-за травмы, полученной во вчерашнем матче с «Оклахома-Сити Тандер».

