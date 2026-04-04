26 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Милуоки». У «Бакс» 6-е поражение в 7 матчах

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась поражением хозяев со счётом 101:133.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Браун, который набрал 26 очков, три подбора и четыре передачи.

Лучшую результативность в «Бакс» показал форвард Торин Принс — 18 очков и две передачи со скамейки запасных.

Для «Милуоки» это поражение стало шестым в последних семи матчах. «Бостон» одержал вторую победу подряд.