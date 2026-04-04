НБА проверит ситуацию вокруг здоровья Адетокунбо — ESPN

НБА начала расследование в отношении «Милуоки» по поводу возможных противоречий в информации о состоянии здоровья форварда Янниса Адетокунбо.

Лига опросила представителей клуба, врачей команды и самого игрока. Позиции игрока и клуба расходятся. «Милуоки» сообщили НБА, что игрок хочет играть, но клуб не считает Янниса готовым к выходу на площадку. Адетокунбо в ответ заявил, что это команда не даёт ему медицинского разрешения, а сам он готов выйти на паркет.

«Вы знаете, с кем имеете дело. Когда мне говорят не играть или не бороться, для меня это словно пощёчина. После такого сложно понять, куда дальше пойдут наши отношения. Я никогда не встречал такого, чтобы игрок моего уровня — и я сейчас открыто говорю — публично заявляет: «Я хочу играть», а ему отказывают. Понимаете, о чём я? Если необходимо расследование — пусть будет. Думаю, оно действительно нужно», — сказал Адетокунбо.

Последний год отношения между клубом и его лидером были напряжёнными: этому предшествовали нерешённые вопросы на февральском дедлайне, а также неудачные попытки обмена прошлого августа. Теперь разногласия по поводу допуска Янниса дошли до лиги, которая была вынуждена вмешаться в ситуацию.