Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 50+ очками за матч

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг провёл свой первый матч в НБА с 50 набранными очками. Данное достижение покорилось игроку в матче с «Орландо Мэджик» (127:138).

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 138
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Флэгг - 51, Уильямс - 23, Томпсон - 18, Кристи - 14, Маршалл - 9, Гэффорд - 7, Джонсон - 2, Нембард - 2, Смит - 1, Пулакидас, Пауэлл, Миддлтон
Орландо Мэджик: Картер - 28, Бейн - 27, Саггс - 19, Да Силва - 19, Вагнер - 18, Банкеро - 10, Кэйн - 8, Картер - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Ричардсон, Вагнер, Пенда

Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги, сумевшим набрать 50+ очков за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Брэндону Дженнингсу — 20 лет и 52 дня.

Примечательно, что в январе Флэгг стал самым молодом игроком в истории НБА с 45+ очками за матч — во встрече против «Шарлотт Хорнетс» (121:123) игрок набрал 49 очков.

В пятёрку самых молодых баскетболистов с таким достижением также входят Леброн Джеймс (56 очков) — 20 лет и 80 дней, Девин Букер (70 очков) — 20 лет и 145 дней и Виктор Вембаньяма (50 очков) — 20 лет и 314 дней.

