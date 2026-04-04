Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 50+ очками за матч

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг провёл свой первый матч в НБА с 50 набранными очками. Данное достижение покорилось игроку в матче с «Орландо Мэджик» (127:138).

Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги, сумевшим набрать 50+ очков за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Брэндону Дженнингсу — 20 лет и 52 дня.

Примечательно, что в январе Флэгг стал самым молодом игроком в истории НБА с 45+ очками за матч — во встрече против «Шарлотт Хорнетс» (121:123) игрок набрал 49 очков.

В пятёрку самых молодых баскетболистов с таким достижением также входят Леброн Джеймс (56 очков) — 20 лет и 80 дней, Девин Букер (70 очков) — 20 лет и 145 дней и Виктор Вембаньяма (50 очков) — 20 лет и 314 дней.